Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Анна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1906