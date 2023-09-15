Криворучко Дмитрий Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Криворучко Евстигней Сидорович

Мать: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Анна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Криворучко Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Пелагея Филипповна

Смерть
13.01.1906
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