Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти19.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Баклицкая Евфимия Лазаревна
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.01.1895
Дочь: Маловичко Ксения Лазаревна
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.08.1896
Сын: Криворучко Василий Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Криворучко Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Екатерина Лазаревна
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.09.1902
Дочь: Евфросиния Лазаревна
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.10.1904
Сын: Криворучко Аверкий Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Криворучко Василий Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1910