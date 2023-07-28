Криворучко Лазарь Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1862

Дата смерти

19.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Криворучко Евстигней Сидорович

Мать: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Баклицкая Евфимия Лазаревна

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.01.1895

Дочь: Маловичко Ксения Лазаревна

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.08.1896

Сын: Криворучко Василий Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Криворучко Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Екатерина Лазаревна

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.09.1902

Дочь: Евфросиния Лазаревна

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Криворучко Аверкий Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Криворучко Василий Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Ксения Леонтьевна

Смерть
19.03.1910