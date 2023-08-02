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Криворучко Михаил Евстигнеевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Криворучко Евстигней Сидорович

Мать: Криворучко Васса Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Григоренко (Криворучко) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Загрудная (Криворучко) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Криворучко) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна

Смерть
Неизвестно

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