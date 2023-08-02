Криворучко Михаил Евстигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Григоренко (Криворучко) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Загрудная (Криворучко) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Криворучко) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Онисимовна
Смерть
Неизвестно