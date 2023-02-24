(Иванова) Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1873
Дата смерти?.12.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Иванов Филипп Иванович
Мать: Иванова Авдотья
Сын: Мартемьянов Расстрелян В 1937 Алексей Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Сын: Мартемьянов Анфим Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Сын: Мартемьянов Александр Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Сын: Мартемьянов Василий Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Сын: Мартемьянов Иван Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Дочь: Теплова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Дочь: Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович
Сын: Мартемьянов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович