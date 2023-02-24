(Иванова) Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Варвара Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1873

Дата смерти

?.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1873

Отец: Иванов Филипп Иванович

Мать: Иванова Авдотья

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мартемьянов Расстрелян В 1937 Алексей Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

ст. Щучинская св. 5.02.1914
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мартемьянов Анфим Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Мартемьянов Александр Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
25.11.1906

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Мартемьянов Василий Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мартемьянов Иван Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
26.05.1913

Дочь: Теплова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
28.12.1914

Дочь: Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мартемьянов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов Семен Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Семен Трофимович

Смерть
?.12.1920
станица Щучинская
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