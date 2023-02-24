Теплова (Мартемьянова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Мартемьянова) Елена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1913

Отец: Мартемьянов Семен Трофимович

Мать: Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
16.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов ?

Смерть
Неизвестно
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