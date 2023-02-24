Теплова (Мартемьянова) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1913
Отец: Мартемьянов Семен Трофимович
Мать: Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
16.06.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно