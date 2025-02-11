(Мартемьянова) Татьяна Семеновна
женский, родилась 11.01.1902
умерла 28.11.1978
Мать(Иванова) Варвара Филипповна?.12.1873 г.р.
ОтецМартемьянов Семен Трофимович1872 г.р.
Дети
(Поносова) Римма Сафроновна1929 г.р.
Поносов (Кизил-Юрт) (Виля) Виктор СафроновичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов (Кизил-Юрт) (Виля) Виктор Сафронович
Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поносова) Ида Сафроновна
Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Поносова) Римма Сафроновна
Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович
Смерть
28.11.1978