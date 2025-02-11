(Мартемьянова) Татьяна Семеновна 11.01.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мартемьянова) Татьяна Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.01.1902

умерла 28.11.1978

Мать
(Иванова) Варвара Филипповна?.12.1873 г.р.
Отец
Мартемьянов Семен Трофимович1872 г.р.
Дети
(Поносова) Римма Сафроновна1929 г.р.
Поносов (Кизил-Юрт) (Виля) Виктор СафроновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1902

Отец: Мартемьянов Семен Трофимович

Мать: (Иванова) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов (Кизил-Юрт) (Виля) Виктор Сафронович

Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поносова) Ида Сафроновна

Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Поносова) Римма Сафроновна

Отец ребёнка: Поносов Софрон Павлович

Смерть
28.11.1978

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