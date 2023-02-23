Поносов Сафрон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Римма Сафроновна
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов (кизил-Юрт) (Виля) Сафронович
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида Сафроновна
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
Смерть
1944
Карабаш-?