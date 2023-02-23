Поносов Сафрон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поносов Сафрон Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Римма Сафроновна

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов (кизил-Юрт) (Виля) Сафронович

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида Сафроновна

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Смерть
1944
Карабаш-?
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