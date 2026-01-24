Мартемьянов Василий Семенович
мужской, родился 16.02.1909
умер 02.08.1995
Мать(Иванова) Варвара Филипповна?.12.1873 г.р.
ОтецМартемьянов Семен Трофимович1872 г.р.
Дети
Мартемьянов Анатолий ВасильевичОколо 1936 г.р.
(Мартемьянова) Рита Васильевна1937 г.р.Показать еще 3
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Рождение
16.02.1909
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мартемьянова) Рита Васильевна
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1939
Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мартемьянов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
26.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Мартемьянова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
06.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
02.08.1995