Мартемьянов Василий Семенович 16.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Василий Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.02.1909

умер 02.08.1995

Мать
(Иванова) Варвара Филипповна?.12.1873 г.р.
Отец
Мартемьянов Семен Трофимович1872 г.р.
Дети
Мартемьянов Анатолий ВасильевичОколо 1936 г.р.
(Мартемьянова) Рита Васильевна1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: Мартемьянов Семен Трофимович

Мать: (Иванова) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мартемьянова) Рита Васильевна

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Карабаш, Карабашский, Челябинская область

Рождение ребёнка
25.07.1939

Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мартемьянов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
26.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Мартемьянова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Немилостева) Антонина Корнеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Смерть
02.08.1995

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