(Немилостева) Антонина Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немилостева) Антонина Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немилостев Корней Ефимович

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рита Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Карабаш
Рождение ребёнка
25.07.1939

Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мартемьянов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович

Уральск
Смерть
Около 1971
Похороны
Неизвестно
Щучинск
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