(Немилостева) Антонина Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немилостев Корней Ефимович
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рита Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Карабаш
Рождение ребёнка
25.07.1939
Сын: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мартемьянов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Рождение ребёнка
06.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Семенович
Уральск
Смерть
Около 1971
Похороны
Неизвестно
Щучинск