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Мартемьянов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939

Отец: Мартемьянов Василий Семенович

Мать: Антонина Корнеевна

Рождение ребёнка
08.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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