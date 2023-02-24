Мартемьянов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939
Отец: Мартемьянов Василий Семенович
Мать: Антонина Корнеевна
Рождение ребёнка
08.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно