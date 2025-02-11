Мартемьянова (Вагина) Лидия 10.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянова (Вагина) Лидия

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.01.1934

умерла 12.12.2007

Супруги
Мартемьянов Анатолий Васильевич25.07.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 26.08.1960

Муж: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Анатолий Васильевич

Смерть
12.12.2007

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