Мартемьянова (Вагина) Лидия
женский, родилась 10.01.1934
умерла 12.12.2007
Супруги
Мартемьянов Анатолий Васильевич25.07.1939 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 26.08.1960
Рождение ребёнка
08.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Анатолий Васильевич
Смерть
12.12.2007