Туленковъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленковъ Дмитрий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кутуковъ Кириллъ

Мать: Кутукова Прасковья Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Горьковъ Иванъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Туленковъ Максимъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Туленковъ Парѳенъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Туленковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баталова Марья

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Туленковъ Алексей

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Андреянова Наталія

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Туленковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Туленковъ Василий

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Туленковъ Прокофій

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Соболева Дарья

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Туленковъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Анна

Смерть
1847
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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