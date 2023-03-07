Туленковъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Горьковъ Иванъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Туленковъ Максимъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Туленковъ Парѳенъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Туленковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баталова Марья
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Туленковъ Алексей
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Андреянова Наталія
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Туленковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Туленковъ Василий
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Туленковъ Прокофій
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Соболева Дарья
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Туленковъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Анна
Смерть
1847