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Туленковъ Филиппъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Туленковъ Дмитрий

Мать: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Туленковъ Родіонъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Туленковъ Николай

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Туленковъ Григорій

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Туленковъ Филимонъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Дмитриевъ Николай

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Анна

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