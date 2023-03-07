Туленковъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Туленковъ Дмитрий
Мать: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туленковъ Родіонъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Туленковъ Николай
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Туленковъ Григорій
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Туленковъ Филимонъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Дмитриевъ Николай
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Анна