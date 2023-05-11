Туленковъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленковъ Григорій

Место рождения

Кананикольское

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Туленковъ Филиппъ

Мать: Туленкова Анна

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