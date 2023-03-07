Кутукова Прасковья Никитина
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кутуковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Туленковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кутуковъ Акилъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Кириллъ