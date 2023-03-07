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Кутукова Прасковья Никитина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кутуковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Туленковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кутуковъ Акилъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Кириллъ

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