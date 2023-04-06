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Кутуковъ Акилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кутуковъ Кириллъ

Мать: Кутукова Прасковья Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гусева Екатерина

Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Акиловъ Трофимъ

Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Настасья Ефимова

Смерть
1849
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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