Кутуковъ Акилъ
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Кутуковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гусева Екатерина
Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Акиловъ Трофимъ
Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кутукова Настасья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849