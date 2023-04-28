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Туленковъ Алексей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Туленковъ Дмитрий

Мать: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кутукова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагеина Елена

Мать ребёнка: Кутукова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1855
Военная служба
1855
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Федосія

Смерть
Неизвестно
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