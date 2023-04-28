Туленковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Туленковъ Дмитрий
Мать: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кутукова Федосія
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагеина Елена
Мать ребёнка: Кутукова Федосія
Военная служба
1855
Военная служба
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Федосія
Смерть
Неизвестно