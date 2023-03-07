Андреянова (Туленкова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова (Туленкова) Наталія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Туленковъ Дмитрий

Мать: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Андреяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андреяновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Андреяновъ Александръ

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1861

Сын: Андреяновъ Терентій

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Баталова Матрена

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Наталія

Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ

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