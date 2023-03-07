Андреянова (Туленкова) Наталія
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Туленковъ Дмитрий
Мать: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Андреяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андреяновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ
Рождение ребёнка
19.02.1861
Сын: Андреяновъ Терентій
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Баталова Матрена
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Наталія
Отец ребёнка: Андреяновъ Федотъ