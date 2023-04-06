Андреяновъ Федотъ
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти25.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Андреяновъ Степанъ
Мать: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Андреяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андреяновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Рождение ребёнка
19.02.1861
Сын: Андреяновъ Терентій
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Баталова Матрена
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Наталія
Мать ребёнка: Андреянова Наталія
Смерть
25.02.1881