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Андреяновъ Федотъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.02.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Андреяновъ Степанъ

Мать: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Андреяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андреяновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Андреяновъ Александръ

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1861

Сын: Андреяновъ Терентій

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Баталова Матрена

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Наталія

Мать ребёнка: Андреянова Наталія

Смерть
25.02.1881
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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