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Андреяновъ Степанъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Андреянъ Потаповъ

Мать: Андреянова Матрена Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анцыферова Анна

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагѣина Пелагѣя

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андреяновъ Агаѳонъ

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Андреяновъ Федотъ

Мать ребёнка: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан