Андреяновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Андреянъ Потаповъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анцыферова Анна
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагѣина Пелагѣя
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андреяновъ Агаѳонъ
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андреяновъ Федотъ
Мать ребёнка: Андреянова Аксинья