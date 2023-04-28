Пелагѣина (Андреянова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Андреяновъ Степанъ
Мать: Андреянова Аксинья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пелагѣинъ Максимъ
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пелагѣинъ Авксентій
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пелагѣинъ Никита
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Проломова Ирина
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пелагѣинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагѣинъ Матвѣй