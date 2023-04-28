Пелагѣина (Андреянова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагѣина (Андреянова) Пелагѣя

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Андреяновъ Степанъ

Мать: Андреянова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пелагѣинъ Максимъ

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пелагѣинъ Авксентій

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пелагѣинъ Никита

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Проломова Ирина

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пелагѣинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Матвѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагѣинъ Матвѣй

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