Андреянова Матрена Петрова
Место рождения
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Андреяновъ Сергей
Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Андреяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андреяновъ Андрей
Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андреяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреянъ Потаповъ