Андреянова Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреянова Матрена Петрова

Андреянова Матрена Петрова

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Андреяновъ Сергей

Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Андреяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андреяновъ Андрей

Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андреяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Андреянъ Потаповъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянъ Потаповъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close