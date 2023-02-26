Фёдор Никитин
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смерти30.03.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1795
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1796
Сын: Калинник Фёдоров
Мать ребёнка: Марина Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Фёдорова
Смерть
30.03.1833
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.