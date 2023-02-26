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Фёдор Никитин

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

30.03.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1795

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1796

Сын: Калинник Фёдоров

Мать ребёнка: Марина Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Фёдорова

Смерть
30.03.1833
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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