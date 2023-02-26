Демид Никитин
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Мария Демидова
Мать ребёнка: Параскева (Григорьева)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1795
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: Параскева (Григорьева)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1798
Дочь: Акилина Демидова
Мать ребёнка: Анна Лавринова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лавринова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Григорьева)
Смерть
Неизвестно