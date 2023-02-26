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Демид Никитин

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Мария Демидова

Мать ребёнка: Параскева (Григорьева)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1795

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: Параскева (Григорьева)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1798

Дочь: Акилина Демидова

Мать ребёнка: Анна Лавринова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лавринова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Григорьева)

Смерть
Неизвестно
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