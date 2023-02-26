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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Павел Никитин

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Демид Никитин

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Фёдор Никитин

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.