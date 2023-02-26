Павел Никитин
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1752
Дата смерти30.04.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.04.1795
Жена: Соломония Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1796
Дочь: Агафия Павлова
Мать ребёнка: Соломония Сергеева
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1798
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Соломония Сергеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1800
Дочь: Варвара Павлова
Мать ребёнка: Соломония Сергеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
30.04.1800
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.