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Павел Никитин

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

30.04.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1795

Жена: Соломония Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1796

Дочь: Агафия Павлова

Мать ребёнка: Соломония Сергеева

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1798

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Соломония Сергеева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1800

Дочь: Варвара Павлова

Мать ребёнка: Соломония Сергеева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
30.04.1800
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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