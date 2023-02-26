Марина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1795

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1796

Сын: Калинник Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Никитин

Смерть
Неизвестно
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