Татьяна Фёдорова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1781
Дата смерти18.06.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Фёдор Никитин
Мать: Марина Фёдорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1808
Муж: Афанасий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
18.06.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.