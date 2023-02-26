Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Фёдорова

Татьяна Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

18.06.1835

Пол

Женский

Отец

До 1777 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Муж

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Фёдор Никитин

Мать: Марина Фёдорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1808

Муж: Афанасий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
18.06.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close