Колесников Антон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.08.1869 ст.
Отец: Колесников Яков Евстафьевич
Мать: Евдокия Павловна
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.
Дочь: Комарова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Восприемники: села Люторичь крестьянин Герасим Иванович Жуков и солдатка Мария Ивановна Петрунина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J1SM?i=267&cat=767021
Рождение ребёнка
24.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1902 ст.
Сын: Колесников Пётр Антонович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Восприемники: села Люторичь крестьянин Иван Иванович Жуков и крестьянская девица Агрипина Ивановна Жукова
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Восприемниками были: села Люторичь Иван Иванович Жуков и Ивана Тимофеевича Колесникова жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.
Сын: Колесников Алексей Антонович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Восприемники: села Люторич крестьянин Герасим Иванович Жуков и жена Ивана Ивановича Жукова Ефросинья Сергеева
Смерть
Неизвестно