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Колесников Антон Яковлевич

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1869 ст.

Отец: Колесников Яков Евстафьевич

Мать: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Жена: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Дочь: Комарова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин Герасим Иванович Жуков и солдатка Мария Ивановна Петрунина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J1SM?i=267&cat=767021
Рождение ребёнка
24.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1902 ст.

Сын: Колесников Пётр Антонович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин Иван Иванович Жуков и крестьянская девица Агрипина Ивановна Жукова
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: села Люторичь Иван Иванович Жуков и Ивана Тимофеевича Колесникова жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.

Сын: Колесников Алексей Антонович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторич крестьянин Герасим Иванович Жуков и жена Ивана Ивановича Жукова Ефросинья Сергеева
Смерть
Неизвестно
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