Колесникова (Жукова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Жукова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1869 ст.

Отец: Жуков Иван Павлович

Мать: Анна Яковлева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Дочь: Комарова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин Герасим Иванович Жуков и солдатка Мария Ивановна Петрунина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J1SM?i=267&cat=767021
Рождение ребёнка
24.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1902 ст.

Сын: Колесников Пётр Антонович

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин Иван Иванович Жуков и крестьянская девица Агрипина Ивановна Жукова
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: села Люторичь Иван Иванович Жуков и Ивана Тимофеевича Колесникова жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.

Сын: Колесников Алексей Антонович

Отец ребёнка: Колесников Антон Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторич крестьянин Герасим Иванович Жуков и жена Ивана Ивановича Жукова Ефросинья Сергеева
Смерть
Неизвестно
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