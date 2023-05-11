Колесников (Жаворонков) Яков Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников (Жаворонков) Яков Евстафьевич

Место рождения

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

27.03.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Жариков Евстафий Григорьев

Мать: не указана

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.11.1860 ст.

Жена: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Савелий Ипатов и Гаврило Афанасьев. По невесте: Фёдор Филимонов и Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.

Сын: Колесников Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.

Сын: Колесников Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Жаворонков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1874 ст.

Сын: Колесников Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и жена Константина Фёдорова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.

Дочь: Марфа Евстафьева

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Сын: Жаворонков Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
По какой-то причине в метрической книге фамилия у отца Жаворонков.
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.

Сын: Ефим Евстафьевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.03.1905 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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