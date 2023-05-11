Колесников (Жаворонков) Яков Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти27.03.1905 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1834 ст.
Отец: Жариков Евстафий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1860 ст.
Жена: Евдокия Павловна
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Савелий Ипатов и Гаврило Афанасьев. По невесте: Фёдор Филимонов и Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.
Сын: Колесников Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Сын: Жаворонков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1874 ст.
Сын: Колесников Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и жена Константина Фёдорова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.
Дочь: Марфа Евстафьева
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Сын: Жаворонков Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
По какой-то причине в метрической книге фамилия у отца Жаворонков.
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.
Сын: Ефим Евстафьевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Смерть
27.03.1905 ст.