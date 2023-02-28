Колесников (Жаворонков) Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения15.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865 ст.
Отец: Колесников Яков Евстафьевич
Мать: Евдокия Павловна
Бракосочетание
24.10.1884 ст.
Жена: Пелагея Иванова
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Михаил Фёдоров Чекрыжов и Антон Яковлев Жаворонков (Колесников) По невесте: Максим Иванов Авилов и Кузьма Семёнов Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1898 ст.
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно