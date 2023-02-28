Колесников (Жаворонков) Пётр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников (Жаворонков) Пётр Яковлев

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865 ст.

Отец: Колесников Яков Евстафьевич

Мать: Евдокия Павловна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1884 ст.

Жена: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Михаил Фёдоров Чекрыжов и Антон Яковлев Жаворонков (Колесников) По невесте: Максим Иванов Авилов и Кузьма Семёнов Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1898 ст.

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1911 ст.

Сын: Колесников Иван Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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