(Авилова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения?.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1867 ст.
Отец: Авилов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1884 ст.
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Михаил Фёдоров Чекрыжов и Антон Яковлев Жаворонков (Колесников) По невесте: Максим Иванов Авилов и Кузьма Семёнов Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
19.05.1898 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
19.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно