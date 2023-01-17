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(Авилова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1867 ст.

Отец: Авилов Иван

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1884 ст.

Муж: Колесников Пётр Яковлев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Михаил Фёдоров Чекрыжов и Антон Яковлев Жаворонков (Колесников) По невесте: Максим Иванов Авилов и Кузьма Семёнов Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1898 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1911 ст.

Сын: Колесников Иван Петрович

Отец ребёнка: Колесников Пётр Яковлев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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