(Григорьева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Евдокия Павловна

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1844 ст.

Дата смерти

26.12.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844 ст.

Отец: Григорьев Павел

Мать: Мавра Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.11.1860 ст.

Муж: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Савелий Ипатов и Гаврило Афанасьев. По невесте: Фёдор Филимонов и Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.

Сын: Колесников Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.

Сын: Колесников Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Жаворонков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1874 ст.

Сын: Колесников Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и жена Константина Фёдорова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.

Дочь: Марфа Евстафьева

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Сын: Жаворонков Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
По какой-то причине в метрической книге фамилия у отца Жаворонков.
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.

Сын: Ефим Евстафьевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.12.1887 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Причина: от чахотки. В Метрической книге 1887 года писарь записал её, как Евдокия Никитина. Это ошибка
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