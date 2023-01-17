(Григорьева) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения05.08.1844 ст.
Дата смерти26.12.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844 ст.
Отец: Григорьев Павел
Мать: Мавра Иванова
Бракосочетание
13.11.1860 ст.
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Савелий Ипатов и Гаврило Афанасьев. По невесте: Фёдор Филимонов и Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.
Сын: Колесников Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и солдатка Мария Евстафьева
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Сын: Жаворонков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
11.09.1874 ст.
Сын: Колесников Трофим Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Восприемники: села Люторичь временно обязанный крестьянин Сергей Матвеев и жена Константина Фёдорова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.
Дочь: Марфа Евстафьева
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Сын: Жаворонков Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
По какой-то причине в метрической книге фамилия у отца Жаворонков.
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.
Сын: Ефим Евстафьевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Евстафьевич
Смерть
26.12.1887 ст.
Причина: от чахотки. В Метрической книге 1887 года писарь записал её, как Евдокия Никитина. Это ошибка