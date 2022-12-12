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Ренжин Александр Исаакович

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Место рождения

д.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии

Дата рождения

27.05.1905

Дата смерти

06.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1905

Отец: Ренжин Исаак Макарович

Мать: Фоминых Ксения Агафоновна

д.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1930

Дочь: Ренжина Галина Александровна

Мать ребёнка: Грибова Анастасия Федоровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
06.12.1978
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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