Ренжин Александр Исаакович
Место рожденияд.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии
Дата рождения27.05.1905
Дата смерти06.12.1978
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1905
Отец: Ренжин Исаак Макарович
д.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1930
Дочь: Ренжина Галина Александровна
Мать ребёнка: Грибова Анастасия Федоровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
06.12.1978
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область