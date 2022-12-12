Грибова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1904
Дата смерти17.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1930
Дочь: Ренжина Галина Александровна
Отец ребёнка: Ренжин Александр Исаакович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
17.07.1978
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область