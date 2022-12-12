Грибова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибова Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1904

Дата смерти

17.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1930

Дочь: Ренжина Галина Александровна

Отец ребёнка: Ренжин Александр Исаакович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
17.07.1978
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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