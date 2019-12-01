Миронова (Ренжина) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1927
Дата смерти?.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1927
Рождение ребёнка
11.08.1952
Дочь: Большакова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.10.1960
Сын: Миронов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2019