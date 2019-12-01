Миронова (Ренжина) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Ренжина) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1927

Дата смерти

?.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1927

Отец: Ренжин Александр Исаакович

Мать: Ренжина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
11.08.1952

Дочь: Большакова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.10.1960

Сын: Миронов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Николай Иванович

Смерть
?.12.2019
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