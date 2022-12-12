Фоминых Ксения Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Ксения Агафоновна

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Место рождения

с.Верхораменье Казаковской вол. Орловского уезда Вятской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верхораменье Казаковской вол. Орловского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1905

Сын: Ренжин Александр Исаакович

Отец ребёнка: Ренжин Исаак Макарович

д.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренжин Исаак Макарович

Смерть
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
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