Фоминых Ксения Агафоновна
Место рожденияс.Верхораменье Казаковской вол. Орловского уезда Вятской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Верхораменье Казаковской вол. Орловского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1905
Сын: Ренжин Александр Исаакович
Отец ребёнка: Ренжин Исаак Макарович
д.Мещане Верхораменского с/п Орловского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область