Буцикин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти15.03.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
13.09.1832
Мать ребёнка: Буцикина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Буцикина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1841
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
18.06.1842
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Урлова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
До 1853
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Буцикин Илларион Иванович
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
14.08.1858
Дочь: Труфанова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
01.06.1863
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцикина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1863