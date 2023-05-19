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Буцикин Иван Гаврилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.03.1863

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Буцикин Гавриил Семенович

Мать: Буцикина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
13.09.1832

Сын: Буцикин Никита Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Буцикин Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1841

Сын: Буцикин Василий Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
18.06.1842

Сын: Буцикин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Урлова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Буцикин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Буцикин Илларион Иванович

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
14.08.1858

Дочь: Труфанова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
01.06.1863

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Буцикина Ирина Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцикина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцикина Ирина Демьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1863