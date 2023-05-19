Буцикин Илларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1879
Дочь: Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Буцикин Василий Илларионович
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1883
Сын: Буцикин Гавриил Илларионович
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна
Бракосочетание
15.05.1883
Рождение ребёнка
13.10.1884
Сын: Буцикин Сергей Илларионович
Мать ребёнка: Буцикина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
10.12.1886
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Буцикина Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцикина Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно