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Буцикин Илларион Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Буцикин Иван Гаврилович

Мать: Буцикина Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1879

Дочь: Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буцикин Василий Илларионович

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Буцикин Гавриил Илларионович

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Ивановна

Бракосочетание
15.05.1883

Жена: Буцикина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Буцикин Сергей Илларионович

Мать ребёнка: Буцикина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
10.12.1886

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Буцикина Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцикина Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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