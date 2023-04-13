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Буцикина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

25.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1879

Дочь: Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буцикин Василий Илларионович

Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Буцикин Гавриил Илларионович

Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Илларион Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1883
Причина смерти: роды
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