Буцикина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти25.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1879
Дочь: Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Буцикин Василий Илларионович
Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1883
Сын: Буцикин Гавриил Илларионович
Отец ребёнка: Буцикин Илларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1883
Причина смерти: роды