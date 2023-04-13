Буцикина Ирина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1841
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
18.06.1842
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Урлова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
До 1853
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Буцикин Илларион Иванович
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
14.08.1858
Дочь: Труфанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.06.1863
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно