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Буцикина Ирина Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1841

Сын: Буцикин Василий Иванович

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
18.06.1842

Сын: Буцикин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Урлова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Буцикин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Буцикин Илларион Иванович

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
14.08.1858

Дочь: Труфанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.06.1863

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Буцикин Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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