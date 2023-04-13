Буцикина Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Буцикин Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
21.07.1829
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1832
Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно