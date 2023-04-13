Буцикина Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцикина Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Буцикин Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Буцикин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
21.07.1829

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
16.05.1832

Сын: Буцикин Федот Гаврилович

Отец ребёнка: Буцикин Гавриил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Гавриил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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