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Хамзин Сибгатулла

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

04.07.1884

Дата смерти

25.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884

Отец: Хамза Сабитов

Мать: Миннизямал

Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Низамова (Хамзина) Гулькабира

Мать ребёнка: Хамзина Рабига Гибадулловна

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна

Мать ребёнка: Хамзина Рабига Гибадулловна

Смерть
25.08.1951

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