Хамзин Сибгатулла
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения04.07.1884
Дата смерти25.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884
Отец: Хамза Сабитов
Мать: Миннизямал
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Низамова (Хамзина) Гулькабира
Мать ребёнка: Хамзина Рабига Гибадулловна
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна
Мать ребёнка: Хамзина Рабига Гибадулловна
Смерть
25.08.1951