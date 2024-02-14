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Хамза Сабитов

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Сабит

Мать: Мавлия Мустаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамзина) Хануза

Мать ребёнка: Миннизямал

Рождение ребёнка
26.08.1873

Сын: Хамзин Салахутдин

Мать ребёнка: Миннизямал

Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Хамзин Сибгатулла

Мать ребёнка: Миннизямал

Смерть
Неизвестно

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