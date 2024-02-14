Хамза Сабитов
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Сабит
Мать: Мавлия Мустаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамзина) Хануза
Мать ребёнка: Миннизямал
Рождение ребёнка
26.08.1873
Сын: Хамзин Салахутдин
Мать ребёнка: Миннизямал
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Хамзин Сибгатулла
Мать ребёнка: Миннизямал
Смерть
Неизвестно