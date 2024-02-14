Миннизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннизямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамзина) Хануза

Отец ребёнка: Хамза Сабитов

Рождение ребёнка
26.08.1873

Сын: Хамзин Салахутдин

Отец ребёнка: Хамза Сабитов

Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Хамзин Сибгатулла

Отец ребёнка: Хамза Сабитов

Смерть
Неизвестно

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