Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

23.05.1992

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1941 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Хамзин Сибгатулла

Мать: Хамзина Рабига Гибадулловна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Шамсеев Рафгат Талгатович

Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич

Рождение ребёнка
10.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Шамсеев Фарид Талгатович

Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич

Рождение ребёнка
12.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич

Смерть
23.05.1992
Похороны
Неизвестно

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