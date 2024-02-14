Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти23.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: Хамзин Сибгатулла
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Шамсеев Рафгат Талгатович
Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич
Рождение ребёнка
10.09.1946
Рождение ребёнка
10.09.1946
Отец ребёнка: Шамсеев Талгат Шамсеевич
Рождение ребёнка
12.03.1950
Рождение ребёнка
07.08.1954
Смерть
23.05.1992
Похороны
Неизвестно