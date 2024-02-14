Хамзина Рабига Гибадулловна
Место рожденияд. Черемшан, Большетоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения01.11.1890
Дата смерти19.12.1982
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890
Отец: Гибадулла Юсубович
Мать: Гайнибану Багаутдиновна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Низамова (Хамзина) Гулькабира
Отец ребёнка: Хамзин Сибгатулла
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна
Отец ребёнка: Хамзин Сибгатулла
Смерть
19.12.1982