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Хамзина Рабига Гибадулловна

Место рождения

д. Черемшан, Большетоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

01.11.1890

Дата смерти

19.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890

Отец: Гибадулла Юсубович

Мать: Гайнибану Багаутдиновна

Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Низамова (Хамзина) Гулькабира

Отец ребёнка: Хамзин Сибгатулла

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Шамсеева (Хамзина) Асылзиган Сибгатовна

Отец ребёнка: Хамзин Сибгатулла

Смерть
19.12.1982

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