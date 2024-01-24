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Смотрин Филимон Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Смотрин Матвей Маркович

Мать: Смотрина Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
26.01.1880

Дочь: Смотрина Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
05.03.1883

Сын: Смотрин Аркадий Филимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Смотрин Александр Филимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: Смотрина Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
24.03.1897

Сын: Смотрин Осип Филлимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Смотрин Василий Филимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Смотрин Павел Филимонович

Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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