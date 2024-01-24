Смотрин Филимон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
26.01.1880
Дочь: Смотрина Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
05.03.1883
Сын: Смотрин Аркадий Филимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Смотрин Александр Филимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Смотрина Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
24.03.1897
Сын: Смотрин Осип Филлимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Смотрин Василий Филимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смотрин Павел Филимонович
Мать ребёнка: Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно