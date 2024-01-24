Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1880

Дочь: Смотрина Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
05.03.1883

Сын: Смотрин Аркадий Филимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Смотрин Александр Филимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: Смотрина Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
24.03.1897

Сын: Смотрин Осип Филлимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Смотрин Василий Филимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Смотрин Павел Филимонович

Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смотрин Филимон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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