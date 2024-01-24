Смотрина Анисия (Анна) Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1880
Дочь: Смотрина Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
05.03.1883
Сын: Смотрин Аркадий Филимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Смотрин Иоанн (Иван) Филимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Смотрин Александр Филимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Смотрина Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
24.03.1897
Сын: Смотрин Осип Филлимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Смотрино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Смотрин Василий Филимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смотрин Павел Филимонович
Отец ребёнка: Смотрин Филимон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно